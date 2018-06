Premier Michel brengt bezoek aan digitale hub Be Central

Be Central verspreidt over twee verdiepingen en bijna 2.500 vierkante meter een digitale campus en een dertigtal initiatieven die de digitale burger van morgen ontwikkelen. De digitale hub is een weerspiegeling van de belangrijkste ambitie van het actieplan Digital Belgium: de positie van België versterken op de digitale kaart. Sinds april 2018 biedt het Google Digitaal Atelier er ook gratis informaticalessen aan.

"Digitalisering kan voor sommige mensen met angst gepaard gaan, maar het is een opportuniteit. Er is 30 miljard euro uitgetrokken voor verschillende projecten om de jobcreatie te ondersteunen via investeringen tegen 2030", stelt premier Michel.

Naast het atelier van Google bezochten de premier en zijn vicepremier de codeerschool Be Code, het participatieplatform voor lokale overheden Citizenlab, het dataverwerkingsbedrijf Dalbergh Data Insights en de koepel voor open initiatieven Open Knowledge Belgium. De initiatieven richten zich allemaal op de digitale toekomst door burgers op te leiden, te ondernemen of maatschappelijke problemen op te lossen. "Vandaag hebben maar zes op de tien Belgen voldoende digitale vaardigheden om mee te kunnen. Daarom is het belangrijk dat we in ons land zoveel mogelijk investeren om mensen digitaal vaardig te maken", stelt minister De Croo