Premier wil parlement sensibiliseren voor cybergevaar

Het initiatief komt van premier Charles Michel en staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer. De rechtstreekse aanleiding is de hack bij de Amerikaanse Democratische partij waarbij een pak mails van het campagneteam van Clinton openbaar werden. Nochtans zijn cyberaanvallen op overheidsinfrastructuur ook in ons land al enkele jaren aan de gang.

Premier Michel wil dat het centrum voor Cybersecurity (CCB) een brief stuurt naar het parlement met aanbevelingen voor de volksvertegenwoordigers. "Dat document met aanbevelingen moet onze volksvertegenwoordigers sensibiliseren om hun eigen gegevens en die van het parlement beter te beschermen." Klinkt het in een mededeling.

Eerder overlegde het CCB al met Europese partners over de risico's van cyberaanvallen op politieke doelwitten. In november was er ook een conferentie voor parlementsleden en hun medewerkers om aan de sensibilisatie te werken.

Later meer maatregelen

De bedoeling is dat er binnenkort meer actie wordt ondernomen. Zo wil staatssecretaris De Backer samenzitten met het CCB om te kijken hoe gegevens beter kunnen worden beschermd. Het gaat daarbij onder meer over databanken van de overheid die gegevens van alle Belgen bevat. Concrete maatregelen zijn er nog niet.

Cybersecuritybeleid komt laat op gang

De maatregelen zijn zeker welkom gezien toegang krijgen tot mailboxen en andere persoonlijke communicatie relatief eenvoudig is. Vaak volstaat het om het slachtoffer op een phishingmail of malafide link te laten klikken, of hem of haar ergens een wachtwoord te laten invullen.

Maar als we kijken naar enkele recente security-incidenten in ons land dan komt de maatregel eerder laat. Zo zijn er in de afgelopen jaren al incidenten geweest waarbij onder meer de twitteraccount van Vlaams minister Joke Schauvliege, Federaal minister Didier Reynders en N-VA senaatsfractieleidster Annick De Ridder werd overgenomen. Ook op Europees niveau zijn parlementsleden niet vrij van hackers.

Maar ook overheidsinstellingen zelf blijven niet gespaard, en soms slaan ook daar hackers in hun opzet. Zo was er de hack bij Buitenlandse Zaken in het voorjaar van 2014 waarbij gevoelige informatie, vermoedelijk door Russische hackers, werd gestolen.

Ook bij Proximus-dochter BICS werd in 2013 spionagemalware vastgesteld die al sinds 2011 actief zou zijn. Hier ging het, volgens documenten van Edward Snowden, om de Britse geheime dienst GCHQ, met ondersteuning van de NSA.