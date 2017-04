Princeton ontwikkelt adblocker die mogelijk niet te omzeilen valt

Het programma, genaamd de 'Perceptual Ad Blocker', werkt volgens het onderzoek niet zoals traditionele advertentieblokkeerders. Die doorzoeken de broncode van een website om zo reclame van de rest van de inhoud te onderscheiden. Code gebruikt in advertenties wordt bijgehouden in een opensourcelijst die mensen vaak manueel onderhouden. Die technologie kan echter omzeild worden door de broncode aan te passen zodat advertenties niet meer te onderscheiden zijn van de rest van de website. Reclame op bijvoorbeeld Facebook speelt hier handig op in. Gesponsorde posts zien er zowel visueel als onder de motorkap net uit zoals gewone posts van je vrienden, waardoor je adblocker niet zal werken.

De 'Perceptual Ad Blocker' daarentegen analyseert de visuele elementen van een webpagina. Omdat wettelijk gezien reclame altijd duidelijk herkenbaar moet zijn voor de bezoeker, is de kans groot dat de 'Perceptual Ad Blocker' ook in staat zal zijn advertenties ervan tussen te plukken en te blokkeren. Daarbij maakt het onder andere gebruik van optische karakterherkenning, het detecteren van woorden die vaak voorkomen bij advertenties en kliksimulatoren. Die laatste kunnen op een verborgen manier achterhalen waar bepaalde inhoud op een webpagina naartoe leidt om zo te achterhalen of iets al dan niet een advertentie is.

Het team probeerde hun algoritme uit op vijftig sites die bekendstaan om adblockers te omzeilen. De 'Perceptual Ad Blocker' slaagde erin alle advertenties op de vijftig sites te blokkeren, zonder zelf gedetecteerd te worden. Als je de software zelf wil uitproberen, is dat mogelijk via een browserextensie voor Google Chrome. Dit is echter wel een 'proof-of-concept', wat wil zeggen dat de advertenties enkel geïdentificeerd worden om aan te tonen dat het algoritme werkt. De extensie blokkeert geen reclame.

Adblockers en adverteerders zijn al een tijdje verwikkeld in een wapenwedloop die met software zoals deze weleens snel beëindigd zou kunnen worden. Aangezien vele websites enorm afhankelijk zijn van reclame als inkomstenbron zou dit onderzoek grote gevolgen kunnen hebben voor het huidige zakenmodel van vele media.