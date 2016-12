Privacycommissie: 'België heeft wetgeving bewaren van data al aangepast'

In België geldt sindsdien geen algemene bewaarplicht meer, maar een "gerichte bewaarplicht", luidt het. Toch vreest de Vereniging van Onderzoeksrechters dat het arrest op termijn voor ons land gevolgen zal hebben.

Het Europees Hof van Justitie velde woensdag een arrest over de wettelijke verplichting van telecombedrijven om allerlei data over alle gesprekken een jaar lang bij te houden. Volgens de kranten van Mediahuis betekent de uitspraak "een opdoffer" voor de politie en het gerecht.

Al aangepast

België heeft zijn dataretentieregels wel al aangepast. Niet alleen omwille van het toenmalige arrest van het Hof van Justitie, maar ook omdat het Grondwettelijk Hof onze wetgeving ongrondwettig had verklaard. Sinds de aanpassing geldt bij ons een gerichte bewaarplicht, legt de Privacycommissie uit.

Toch vreest Philippe Van Linthout, de covoorzitter van de Vereniging van Onderzoeksrechters, dat het arrest alsnog gevolgen voor ons land zou kunnen hebben. Zo zou iemand met het arrest in de hand naar het Grondwettelijk Hof kunnen stappen, net zoals dat in 2014 gebeurde, legt Van Linthout uit. In De Standaard kondigt voorzitter Jos Vander Velpen van de Liga voor Mensenrechten aan midden januari de procedure op te starten om de Belgische regels te laten vernietigen.

Van Linthout kan er niet bij dat volgens het Europese arrest op voorhand zou moeten worden bepaald van wie gegevens worden bijgehouden. Hij is alleszins van plan de Belgische wet over de bewaarplicht te blijven toepassen.