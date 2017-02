Privacycommissie vernieuwt jongerensite

Ikbeslis.be bestaat sinds 2009, maar met de komst van steeds nieuwe privacygadgets en "slimme" toepassingen was de website aan een update toe, aldus de Privacycommissie. De site blijft evenwel de referentiepagina bij uitstek voor jongeren, ouders en leerkrachten die antwoorden zoeken op al hun privacyvragen, luidt het.

De Privacycommissie wil jongeren de boodschap geven dat ze op het vlak van privacy vaak zelf de touwtjes in handen hebben. Ze beslissen wat ze op het net vertellen, wat ze online zetten, aan wie ze hun gsm-nummer geven, wanneer ze hun webcam aanzetten, met wie ze chatten etc. Ouders vinden informatie over hoe ze hun kinderen het best kunnen begeleiden, en leerkrachten vinden op de site lesmateriaal waarmee ze aan de slag kunnen.