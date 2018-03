Privacycommissie: 'Zoekmachines mogen verwijdering zoekresultaten niet geografisch beperken'

Volgens het 'recht om vergeten te worden' kan een persoon vragen om foutieve informatie over zichzelf van de zoekresultaten weg te halen. Soms gebeurt die verwijdering echter niet volledig.

Het probleem

In 2016 kreeg de Privacycommissie een klacht in verband met een URL waarop informatie te vinden was die twee mensen in verband bracht met zaken als kinderontvoering en pedofilie. Zij werden nooit vervolgd maar werden hierdoor wel geassocieerd met mensen als Dutroux. Daarom vroegen ze om de URL niet meer te tonen in een zoekmachine.

De Belgische versie van de zoekmachine haalde de zoekresultaten weg, maar dat gebeurde niet overal. Wie de naam in het buitenland googelde, via de '.com'-versie van de zoekmachine, kreeg de URL met de bezwarende resultaten nog steeds te zien.

Ook was het erg makkelijk om via de Belgische versie toch op de omstreden URL terecht te komen. Een zoekopdracht die enkel bestond uit naam en voornaam van de betrokkenen leverde misschien niets op, maar wanneer het woord 'pedofilie' werd toegevoegd, kwam je al snel op de 'geblokkeerde' informatie uit.

Het oordeel

De Privacycommissie vergeleek de argumenten van beide partijen en besloot uiteindelijk dat de klacht gegrond was. De zoekmachine was in fout en moet de zoekresultaten dus aanpassen.

Het mag vanaf nu dus niet meer zo makkelijk zijn om een geblokkeerde URL terug te vinden. Daarom wil de Privacycommissie dat het al dan niet tonen van bepaalde resultaten niet meer gebonden is aan een bepaald gebied. Wanneer een URL geblokkeerd wordt op de Belgische versie van de zoekmachine, moet dat ook in het buitenland het geval zijn.

Ook moet er volgens de Privacycommissie een extra blokkeringssysteem komen waardoor het niet meer mogelijk is dat door enkele termen toe te voegen aan de zoekopdracht de bezwarende informatie toch nog tevoorschijn komt.

Die twee maatregelen zijn op zich niet nieuw. Ze worden allebei op dit moment al toegepast in gevallen van 'revenge porn'. Wanneer er dus seksueel getinte foto's van iemand online verschijnen zonder dat die persoon daar toestemming voor geeft, doen zoekmachines blijkbaar beter hun best om die informatie uit de resultaten te verwijderen. Volgens de Privacycommissie moet dit dus ook kunnen in andere gevallen.

De Privacycommissie verduidelijkt wel dat het hier telkens gaat om de verwijdering van een zoekresultaat naar een geblokkeerde URL. Wie de volledige URL dus in zijn adresbalk ingeeft, komt nog steeds op de omstreden informatie terecht.