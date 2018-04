Privacyorganisaties beschuldigen Google van het onrechtmatig adverteren aan kinderen

YouTube mag dan wel enkel bestemd zijn voor oudere kinderen, toch zou 80 procent van de Amerikaanse 6- tot 12-jarigen gebruikmaken van de videosite.

Volgens 23 kinderenrechten-, consumenten- en privacyorganisaties zou Google bovendien hun locatiegegevens bijhouden, het type toestel waarmee ze naar YouTube-filmpjes kijken en hun telefoonnummer. Zo zouden ze met specifieke advertenties bereikt kunnen worden. De Amerikaanse wetgever zegt dat de toestemming van hun ouders daarvoor vereist is, maar die wetgeving zou dus door Google worden omzeild. Daarvoor dienen de 23 organisaties nu een klacht in bij de Amerikaanse toezichthouder FTC.

Januskop

"Google heeft een januskop wanneer het in zijn gebruiksvoorwaarden valselijk beweert dat YouTube enkel voor 13-jarigen en ouderen bedoeld is, maar opzettelijk jonge kinderen naar een met reclameboodschappen gevulde digitale speeltuin lokt", zegt Jeff Chester van het Center for Digital Democracy.

Een woordvoerder van YouTube reageert in The Guardian dat ze de aanklacht nog niet ontvangen hebben, maar dat "het beschermen van kinderen altijd de hoogste prioriteit heeft" en dat "ze de klacht zullen lezen om te kijken of er dingen beter kunnen". Hij wijst erop dat YouTube in de Verenigde Staten een aparte Kids-dienst heeft voor wie jonger is dan 13.

In februari moest YouTube zich nog verontschuldigen nadat op die YouTube-Kids-app verontrustende video's werden gevonden. En eind vorig jaar bleek dat vreemde, automatisch gegenereerde video's, maar ook gewelddadige of verontrustende beelden in het kinderaanbod van YouTube terechtkwamen. Ook toen moest YouTube zich verontschuldigen en schakelde het extra moderatoren in.