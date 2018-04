Privacyschandaal schaadt Facebook niet

De voorbije drie maanden werden voor Facebook gekenmerkt door wereldwijde ophef nadat bekend was geraakt dat de gegevens van tot wel 87 miljoenen gebruikers misbruikt werden door Cambride Analytica, onder meer voor het beïnvloeden van de Amerikaanse verkiezingen.

Facebook-operichter en -CEO Mark Zuckerberg ging herhaaldelijk door het stof en beloofde beterschap. Zo doorstond hij twee marathonhoorzittingen in het Amerikaanse Congres.

Ondanks de controverse, zette Facebook in het eerste kwartaal van 2018 goede resultaten neer, die de verwachtingen van analisten overtroffen. De omzet groeide met 49 procent van 8 miljard naar bijna 12 miljard dollar en de nettowinst steeg dan weer met 63 procent van 3 miljard naar net geen 5 miljard dollar. De aandelenkoers van het sociaal netwerk stond nabeurs al 6,5 procent hoger (23.30 Belgische tijd).

'Hoewel we het hoofd moeten bieden aan belangrijke uitdagingen, hebben onze gemeenschap en onze zaken een goede start genomen in 2018', zegt Zuckerberg. 'We schatten onze verantwoordelijkheid nu groter in en investeren om te verzekeren dat onze diensten voor goed worden gebruikt.'