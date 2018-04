Privacyschandalen wegen (nog) niet op Facebook's winst

De kassa rinkelt ten hoogte van Menlo Park, waar het hoofdkwartier van Facebook staat. Het sociale netwerk haalt in de eerste drie maanden van het jaar een omzet van 11,966 miljard dollar, 49 procent meer dan de 8,032 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2017. Het overgrote deel (11,795 miljard dollar) komt van advertenties.

Dat resulteert in een nog betere winsttoename. De netto winst ligt in het afgelopen kwartaal op 4,988 miljard dollar, 63 procent beter dan de 3,064 miljard dollar van een jaar geleden. Dat is onder meer te danken aan mobiele advertenties. Facebook zette het afgelopen jaar nog meer in op videoreclame op smartphones en met alle data die het bedrijf over u en ons heeft, weet het zeer precies wat u het best te zien krijgt.

Meer actieve gebruikers

De kwartaalresultaten geven doorgaans ook een kijk in het aantal gebruikers. Facebook telt vandaag 2,20 miljard maandelijkse actieve gebruikers, 13 procent meer op jaarbasis. Dagelijks loggen 1,45 miljard mensen in op de site, eveneens een stijging van 13 procent.

Wat opvalt is dat Facebook geen enkel detail geeft over Instagram en Whatsapp, noch over het aantal gebruikers, noch over de inkomsten die ze genereren. De foto- en berichtenapps worden niet vermeld in de kwartaalresultaten.

Meer kosten, meer mensen

Wat Facebook wel vermeldt zijn de stijgende kosten. Die stijgen van 4,705 miljard dollar in Q1 2017 naar 6,517 miljard dollar in de afgelopen drie maanden. Een toename van 39 procent, maar nog ruim onder de winst- en omzetpercentages van het bedrijf.

Een deel van die extra kosten is mogelijk te wijten aan het personeelsbestand. Vandaag werken er 27.742 mensen voor het bedrijf, dat zijn er 48 procent meer dan een jaar geleden. Facebook liet het afgelopen jaar herhaaldelijk verstaan dat het extra mensen aanneemt om ongepast materiaal sneller te verwijderen. Een job die weinig benijdenswaardig is, maar dus wel wordt ingevuld.

Cambridge Analytica komt te laat

Dat Facebook schitterende groeicijfers neerzet, zowel financieel als voor het gebruikersaantal, doet sommige concluderen dat het schandaal rond Cambridge Analytica amper impact heeft. Dat verdient echter een stevige nuance.

Zo raakte het schandaal waarbij minstens 87 miljoen Facebookprofielen werden gelekt via een quiz-app pas midden maart bekend terwijl Facebook zijn kwartaal twee weken later al afsloot. De getuigenis van Mark Zuckerberg voor het Amerikaanse Congres kwam zelfs pas later, op 10 en 11 april. Bovendien gaat het om maandelijkse actieve gebruikers, wie op pakweg 18 april zijn account afsloot, zit dus nog gewoon in de huidige cijfers.

Andere verontrustende acties, zoals Facebook's vraag om je gezicht te mogen analyseren zodat ze je op eender welke foto van eender wie kunnen herkennen, dateren eveneens pas van na 31 maart. Of met andere woorden: als mensen Facebook door de recente gebeurtenissen voortaan links laten liggen, dan is dat ten vroegste binnen drie maanden merkbaar.