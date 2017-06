Privégegevens Amerikaanse kiezers te grabbel gegooid

In opdracht van de Republikeinse partij verzamelde het bedrijf Deep Root Analytics de immense hoeveelheid informatie voor campagnedoeleinden. Bij de opslag liet de data-analist een flinke steek vallen, ontdekte IT-beveiliger Chris Vickery van UpGuard.Het bedrijf liet na een server met 1,1 terabyte aan data af te sluiten, waardoor privégegevens van miljoenen Amerikanen vrij toegankelijk waren. Deep Root Analytics heeft de fout inmiddels toegegeven.

Currently downloading what is, basically, the home address of every Trump supporter.



Understand the cloud before you upload to it. pic.twitter.com/nRPb98jwoP