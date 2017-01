Problemen bij Orange door intern informaticasysteem

Data News vernam uit goede bron dat het IT-systeem dat onder meer de facturatie afhandelt plat zou liggen. "We hebben inderdaad al enkele dagen last van technische problemen", bevestigt woordvoerster Annelore Marynissen. "Klanten hebben geen problemen met het netwerk, maar wel met het intern informaticasysteem. Dat wil zeggen dat het opzoeken van facturen, of van hun verbruik via onze app niet zichtbaar zijn. Ook zijn wijzigingen in tariefplannen niet altijd mogelijk."

De problemen stellen zich zeer specifiek, zo kan zijn dat sommige klanten wel wijzigingen kunnen doorvoeren en anderen niet. Volgens Orange is vandaag nog niet alles opgelost, maar zijn de meeste functionaliteiten wel terug beschikbaar.