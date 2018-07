Problemen met Facebook Messenger

Data News merkte de panne zelf op toen enkele leden van de redactie vaststelden dat bepaalde gesprekken verdwenen en sommige mensen niet meer in een groepschat geraakten.

Het probleem lijkt gebruikers in heel Europa te treffen. Volgens Downdetector.com worden onder meer in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Benelux, Spanje, Polen en Italië problemen vastgesteld. Buiten Europa lijken ook Manila en het Zuidoosten van Australië (Sydney en Melbourne) getroffen. Volgens de site begonnen de meeste problemen rond 9u vanmorgen en nemen ze intussen alweer af.

Onze redactie contacteerde Facebook voor een reactie over de oorzaak van de panne, maar kreeg vooralsnog geen reactie. We updaten dit artikel mocht het netwerk alsnog duiding geven over de problemen.

Update 16.45u

Facebook laat weten dat de diensten weer draaien als voorheen maar het bedrijf wil geen commentaar geven over de oorzaak van de zaak. Ook op de vraag of verdwenen gesprekken allemaal zijn hersteld gaat Facebook liever niet in.