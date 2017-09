Problemen met onlinetoepassingen KBC

De problemen zijn in de loop van de ochtend ontstaan. Ze zijn "wijdverspreid", en treffen KBC in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Geld afhalen is bijvoorbeeld niet mogelijk aan de automaten, maar evenmin aan het loket. Ook de app KBC Mobile werkt niet meer. "We zijn op zoek naar de oorzaak van het probleem en zullen het zo snel mogelijk oplossen", zegt Leunens. Hij verontschuldigt zich alvast bij de klanten voor het ongemak.