Prodata Systems haalt drie ziekenhuisprojecten binnen

Nieuwbouwprojecten voor het Ziekenhuis Sint-Maarten, Ziekenhuis Maas & Kempen en Ziekenhuis Zeno in Knokke gaan hun operatiekamers digitaliseren met Provision van Prodata Systems. Het gaat om 28 operatiezalen, en het project is zo'n 2,4 miljoen euro waard. Provision moet onder meer het planningspakket van de operatiekamer integreren met het patiëntendossier. Ook integratie van geluid, video-opname in 4K en streaming met ultra lage latency zijn voorzien.