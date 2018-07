Projectoproep voor mobiliteits-apps overtreft verwachtingen

"Dit succes overtreft ruimschoots onze verwachtingen en bevestigt dat er in ons land heel wat knappe koppen klaarstaan om slimme, digitale oplossingen uit te werken voor onze mobiliteit," zeggen de ministers.

Geïnteresseerden konden tot gisteren een voorstel indienen voor een app of een andere digitale oplossing werkt die een positieve invloed heeft op de mobiliteit in België. De 137 projectvoorstellen die werden ingediend zijn goed voor in totaal meer dan 42 miljoen euro aan aanvragen. "Dat is een pak meer dan de vier miljoen euro die vandaag voor Smart Mobility Belgium beschikbaar is. Het wordt dan ook een zware klus voor de onafhankelijke jury om de beste en meest impactvolle projecten eruit te kiezen," zegt Alexander De Croo. "Maar het bevestigt vooral dat er in ons Belgisch digitaal ecosysteem heel wat interesse en goesting is om werk te maken van slimme digitale mobiliteitsoplossingen."

Open data benutten

Overheden en organisaties beschikken vandaag over een gigantische berg mobiliteitsdata. Met Smart Mobilty Belgium willen de ministers dat er meer apps en mobiliteitsdiensten komen die gebruik maken van deze open data. Concreet zou het bijvoorbeeld kunnen gaan om autodelen of real-time info over verschillende transportdiensten.