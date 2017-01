Proservia komt naar België

ManpowerGroup lanceert Proservia in België. Het merk bestaat al langer in Frankrijk en ondersteunt eindgebruikers van it-diensten. ManpowerGroup zet daarmee in op de markt van werkplekbeheer en infrastructuurmanagement. De hr-specialist biedt naar eigen zeggen een oplossing voor nieuwe arbeidsorganisatiemodellen, waarbij werknemers op verschillende tijdstippen, en vanaf verschillende locaties, aan het werk gaan. Bedrijven kunnen met Proservia hun helpdesks (gedeeltelijk) uitbesteden om bijvoorbeeld de klok rond support te bieden. Proservia is al actief in zestien Europese landen en heeft momenteel 7.000 medewerkers.

FuturSkill, het tweede nieuwe merk dat ManpowerGroup lanceert, biedt opledingen aan en begeleidt werkzoekenden.