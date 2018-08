Protime neemt OnlineWerkrooster over

OnlineWerkroosteris een tool voor het automatiseren van personeelsplanning. De applicatie biedt veel flexibiliteit, ideaal voor sectoren die vaak last-minute wijzigingen moeten doorvoeren, zoals de horeca.

Protime specialiseert zich in workforce management en telt momenteel zo'n 250 mensen in Aartselaar, Namen, Waddinxveen, Frankfurt, Capellen, Parijs en Manchester. OnlineWerkrooster legt zich, zoals de naam aangeeft, sinds 2016 toe op personeelsplanning. Het bedrijf heeft zijn kantoor in Lommel en telt 9 mensen.

De overname laat Protime toe de expertise van OnlineWerkrooster te benutten. Die krijgt op zijn beurt toegang tot de klanten van Protime, waarmee het meteen ook internationaal kan gaan.

Ondanks de deal blijft OnlineWerkrooster zelfstandig opereren. Directie en management blijven ongewijzigd en Protime zal ook kapitaal investeren om het team verder uit te breiden.