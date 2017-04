Proximus doet overname in de VS

Telesign is een cloudcommunicatieplatform dat focust op identiteit en authenticatie en zo een communication platform as a service of CPaaS levert. BICS betaalt 230 miljoen dollar plus een variabele prestatiegerichte earn-out tegen het derde kwartaal.

Met de overname wil Proximus de groeistrategie van BICS stimuleren en de transformatie van bics van een wholesale carrier naar een 'digital enabler' versnellen met meer focus op real-time beveiligde digitale communicatie met spraak, messaging en identiteitsoplossingen.

Telesign, met hoofdzetel in Los Angeles, telt meer dan 500 klanten, goed voor meer dan 100 miljoen euro omzet in 2016, met een gemiddelde groei van 27 procent in de afgelopen drie jaar. Het bedrijf kan ook enkele grote namen voorleggen zoals Unit4, Citrix, Salesforce, Evernote en Tinder.