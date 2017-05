Proximus groeit stevig in ICT-diensten: "SLA's maken het verschil"

De zakelijke Enterprise-afdeling van Proximus noteerde in het eerste kwartaal van dit jaar een jaar-op-jaar omzetgroei van 4,7 procent. Die groei is vooral dankzij ict-diensten en BeMobile: het smart mobility bedrijf dat in maart vorig jaar ondergebracht werd in de 'advanced business services' van Proximus. De ict-diensten en BeMobile groeiden met 16,1 procent. De regulering rond roaming en de concurrentie in de mobiele markt zorgde wel voor een daling in de inkomsten uit mobile services binnen de Enterprise-tak (-4,9%). Ook fixed voice blijft eroderen (-5,6%). Dat maakt dat het belang van ict-diensten in de totale omzet van de Enterprise Business Unit (EBU) opnieuw toeneemt.

In het eerste kwartaal puurde EBU in totaal 126 miljoen omzet uit ict-diensten. "Glasvezel wordt meer en meer gevraagd binnen grote, maar ook kleinere ondernemingen, vaak gedreven vanuit de vraag naar videocommunicatie", verduidelijkt ceo Dominique Leroy. "Symmetrische snelheden zijn daar erg belangrijk in. Vanuit dat netwerk vertrekken we, en daarbovenop komen onze it-diensten. Dat zijn heel wat cloudoplossingen: ofwel volledig Proximus ofwel volgens het hybride model waarbijde klant public cloudoplossingen als Azure of AWS combineert met onze cloud en eventueel ook een stuk infrastructuur 'on premise' bij de klant zelf. Heel wat van onze diensten die het goed doen gaan over het beheer hierrond en de nodige software services", aldus Leroy.

Wist je dat als we enige in België een eigen 'security operation center' hebben?

Eigen 'security operation center'

Cybersecurity is voor Leroy een andere sterkhouder in ict-diensten. "Wist je dat als we enige in België een SOC (security operation center, nvdr) hebben? Onze acquisitie van Davinsi Labs maakt dat we die SOC nu gaan kunnen inzetten voor de volledige beveiliging van onze cloudtoepassingen en die van de bedrijven zelf", aldus Leroy. Het Antwerpse Davinsi Labs is een integrator van het Amerikaanse beveiligingsplatform Rapid7 en van de computer- en netwerkmonitoringdienst Splunk, die beiden op Nasdaq noteren.

"Wat het grote verschil maakt met onze concurrenten in ict-services, is dat wij een heel breed gamma aan diensten aanbieden én dat telkens met heel zware SLA's (service level agreements, nvdr). We hebben het over SLA's die allemaal boven de 99 procent gaan: we zijn de enige in het land die dit voor zoveel diensten kunnen aanbieden", zegt Leroy.

"De basisbehoefte van bedrijven is dat ze áltijd kunnen blijven werken. En dus moet je altijd business continuity voorzien in je dienstverlening. Nogmaals: dit maakt echt het verschil met de concurrentie en zorgt ervoor dat we zakelijke klanten blijven winnen", besluit Leroy.