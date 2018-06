Proximus haalt Nederlands monitoringbedrijf binnen

Umbrio heeft zijn hoofdzetel in het Nederlandse Rijswijk maar is ook in België en Nederland actief. Het legt zich toe op IT & Network operations, monitoring en analytics en belooft zo bedrijven inzicht te geven in hun IT-omgeving. Het bedrijf telt veertig medewerkers en haalde vorig jaar een omzet van 11 miljoen euro. Een overnameprijs wordt niet meegedeeld.

Voor Proximus past de overname in haar Fit for Growth-strategie waarbij het bedrijf investeert in essentiële domeinen om digitale diensten aan enterprise klanten te leveren. Volgens het bedrijf is de overname complementair met de overname van het Antwerpse beveiligingsbedrijf Davinsi Labs vorig jaar.

Umbrio wordt momenteel geleid door oprichter Erik Witte. Het huidige management blijft het bedrijf in de toekomst leiden maar er komt wel een nauwe commerciële en technische samenwerking met Proximus en dochterbedrijf Telindus.