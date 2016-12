Proximus investeert miljarden om glasvezel aan huis te brengen

De uitrol start begin 2017 in Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Namen en Roeselare. Dat meldt Proximus vrijdagochtend.

Proximus heeft nu al ongeveer 21.000 kilometer glasvezel liggen, maar dat netwerk stopt aan de verdeelkasten in de straat. De uitrol naar de eindgebruiker was al gestart, met focus op bedrijventerreinen - het bedrijf zegt al 6.000 professionele glasvezelklanten te hebben - en nieuwe woonwijken. De volgende stap is om de glasvezel ook tot in bestaande huizen en appartementen te brengen.

Netwerk van de toekomst

Volgens het telecombedrijf is glasvezel "het vaste netwerk van de toekomst", met een "superieure ervaring, ultrasnelle download- en uploadsnelheden en een ongeëvenaarde responsiviteit". Proximus is ervan overtuigd dat het dankzij de investeringen zijn marktaandeel bij de residentiële klanten zal kunnen vergroten. Het belooft "100 procent glasvezelbereik" in dichtbevolkte stedelijke gebieden.

Met het investeringsplan voor glasvezel meegerekend, zal Proximus de komende drie jaar telkens ongeveer 1 miljard euro investeren op groepsniveau. Het benadrukt dat het verwacht in die periode het dividend stabiel te kunnen houden op 1,50 euro.

(Belga/WK)