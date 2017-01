Proximus krijgt gelijk van het BIPT

Proximus mag klanten bepaalde apps "onbeperkt" laten gebruiken door het verbruik ervan niet af te trekken van de inbegrepen mobiele databundel. De operator gaat daarmee niet in tegen het principe van netneutraliteit. Tot dat besluit is telecomregulator BIPT gekomen na een onderzoek op vraag van minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld).

Proximus biedt sinds enkele maanden bundels aan waarbij de klant een app mag aanduiden waarvan het mobiele dataverbruik niet aangerekend wordt. Daarbij is er keuze uit Facebook, WhatsApp, Snapchat, Twitter, Instagram of Pokémon Go. Zo'n systeem wordt "zerorating" genoemd.

De Croo liet dat aanbod door telecomwaakhond BIPT onder de loep nemen. Er rezen immers vragen of de operator de netneutraliteit niet met de voeten treedt. Op Europees niveau zijn daar in 2015 strenge regels over ingevoerd. Netneutraliteit wil zeggen dat op het internet alle verkeer gelijk behandeld moet worden en er bijvoorbeeld geen voorrang gegeven mag worden aan bepaalde diensten.

De minister vreesde voor marktverstoring, zo liet zijn kabinet na de lancering van het nieuwe Proximus-aanbod in oktober weten aan het BIPT. In ons land is zich een levendige app-sector aan het ontwikkelen en voor die bedrijven is het belangrijk dat de markt niet verstoord wordt, luidde het.

In verschillende Europese landen behandelden regulatoren al gelijkaardige dossiers. In Nederland moest operator T-Mobile begin dit jaar stoppen met de dienst "Datavrije Muziek", waarbij klanten muziek van verschillende aanbieders konden streamen zonder dat ze hun inbegrepen datapakket zagen slinken. De Nederlandse Autoriteit Consument en Markt oordeelde dat T-Mobile de regels rond netneutraliteit schond. Ook in Zweden en Hongarije kregen operatoren een tik op de vingers.

Dat Proximus wel zijn gang mag gaan, heeft onder meer te maken met het feit dat er bij de overschrijding van de inbegrepen databundel geen discriminatie is. In Hongarije en Zweden waren de vrijgestelde diensten bij overschrijding van de datalimiet nog beschikbaar, terwijl alle andere diensten geblokkeerd werden. Proximus echter liet aan het BIPT weten dat na het bereiken van de datalimiet of Fair Use Limit de zeroratingapp en alle andere data op gelijke voet wordt behandeld: ofwel betaalt de klant het buitenbundeltarief ofwel kan hij niet meer verder surfen.