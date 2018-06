Proximus lanceert mobiel aanbod met 'ongelimiteerde' sociale media

Epic: zo heet het nieuwe mobiele aanbod van Proximus dat "ontworpen is door en voor millennials", legt Guillaume Boutin uit, de verantwoordelijke voor de consumententak. "Het gaat om een forse investering van Proximus waarbij we ons moderniseren en aanpassen aan de eisen van de moderne, jonge consument", zegt Boutin. "En dat is een consument die nauwelijks nog belt, maar vooral mobiele data nodig heeft. Voor dat segment had Proximus nog geen duidelijk aanbod", kadert Boutin nog.

Het Epic Stories-aanbod omvat voor 19,99 euro per maand onbeperkt gebruik van sociale media - tenminste als u het bij deze zeven apps houdt: Facebook, Messenger, Instagram, Pinterest, Snapchat, Twitter en Whatsapp. Voor het overige mobiel dataverbruik zit er nog 3 GB in de bundel, samen met 60 minuten belkrediet en onbeperkte sms'en.

Daarnaast is er nog het vijf euro duurdere Epic Beats dat als extra bovenop ook ongelimiteerde streaming toevoegt van muziek via Apple Music, Deezer, Google Play Music, Soundcloud en uiteraard Spotify.

Bij sommige abonnementen van Proximus heeft u overigens al recht op gratis verbruik van één app. Standaard is dit Whatsapp, maar klanten kunnen één keer per maand een andere app kiezen via MyProximus. Ook andere operatoren pasten onlangs al enkele van hun abonnementen aan waarbij ze bijvoorbeeld meer mobiele data in een bundel stoppen of ongelimiteerd bellen aanbieden.

En netneutraliteit dan?

Een kleine, maar zeker voor grootverbruikers nog belangrijke kanttekening: "ongelimiteerd" blijkt in de kleine letters wel beperkt tot "20 GB aan maximale snelheid". Eens uw 20 GB opgebruikt, kan u wel "onbeperkt" blijven verder surfen aan een verlaagde snelheid van 512 Kbps in België of aan een toeslag van € 0,0072/MB elders in de EU.

Chat u via Telegram in plaats van Whatsapp, gebruikt u LinkedIn en geen Facebook of luistert u naar Tidal in plaats van Spotify? Dan telt uw dataverbruik dus wél mee, en dat roept toch opnieuw vragen op rond netneutraliteit.

Dit werd door @proximus vooraf afgetoetst met telecomregulator @BIPT_IBPT die geen problemen zag. Zie ook reactie regulator bij @destandaard. https://t.co/kZ1EQXObZQ — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) June 25, 2018

Telecomregulator BIPT ziet nochtans geen problemen, zo vertelde woordvoerder Jimmy Smedts ondertussen al aan De Standaard. Minister van Telecom Alexander De Croo (Open VLD) laat via Twitter weten dat het aanbod ook op voorhand afgetoetst werd met het BIPT. Eind vorig jaar floot De Croo nog Dominique Leroy, CEO van Proximus, terug toen ze een ballonnetje opliet om grote contentspelers zoals Netflix extra te laten betalen voor het datagebruik op het Proximus-netwerk.