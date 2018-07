Proximus overtreft met zijn kwartaalresultaat de verwachtingen

Ook de inkomsten lagen met 1,45 miljard euro iets boven de verwachtingen. Proximus zelf merkt op dat het klantenbestand verder groeide op een nochtans erg concurrentiële markt. Voor het televisie-aanbod bijvoorbeeld kwamen er de voorbije maanden 9.000 klanten bij (tot 1.584.000), en voor vast internet ging het om 6.000 extra klanten.

Proximus bevestigt vrijdag ook zijn verwachtingen voor de rest van het jaar, met een lichte stijging van de ebitda en een vrijwel stabiele omzet. Het bedrijf bevestigt tevens zijn intentie om een brutodividend van 1,5 euro per aandeel uit te keren voor het boekjaar 2018. Het aandeel van Proximus koerste vrijdagochtend tot 8,16 procent hoger (21,79 euro). Het telecombedrijf was daarmee koploper in de Bel20, die vrijdagochtend 0,76 procent hoger noteerde.