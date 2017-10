Proximus rolt glasvezelnetwerk uit in Deurne

Proximus investeert in de komende tien jaar 3 miljard euro om de uitrol van glasvezel te versnellen. Men wil de snellere technologie uitrollen met snelheden van zo'n 350 Mbps, wat voor onder meer 'smart cities, hogeresolutie-streaming en -veiligheidscamera's, cloudtoepassingen en gaming geschikt is. Er wordt gestart met de stapsgewijze uitrol in zes steden.

In Antwerpen is Proximus dit voorjaar begonnen in Deurne. "Er zijn nu al zo'n 500 woningen aangesloten. Op drie jaar willen we heel Deurne hebben voorzien. Ook de diamantwijk komt binnenkort aan de beurt. We kijken nu ook uit naar de volgende wijk. In 2019 willen we graag naar de Antwerpse binnenstad gaan", zegt Geert Standaert, chief technology officer.

Iets minder dan de helft van alle aansluitingen zou via de gevel gebeuren, al moet de rest onder de grond gebeuren, met opengebroken voet- en fietspaden tot gevolg. Er wordt geprobeerd werkzaamheden zoveel mogelijk te laten samenvallen met andere nutswerken.