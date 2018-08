Proximus start modernisering van netwerk: capaciteit wordt vertienvoudigd

"Het netwerk is op dit moment goed uitgerust, maar we moeten klaar zijn om morgen het toenemend aantal data te kunnen verwerken", legt Proximus-woordvoerder Haroun Fenaux uit.

Daar horen werkzaamheden op verschillende niveaus bij, zoals de al eerder aangevatte uitrol van glasvezel. Maar ook de onderliggende infrastructuur wordt aangepakt. Zo is Proximus gestart met de modernisering van zijn transportnetwerk, waarlangs bijna alle verkeer verloopt voor spraak, data, tv en mobiel, van zowel residentiële als professionele klanten. Nog tot in de loop van 2021 worden bijna 800 grote transmissieknooppunten vervangen en 50.000 glasvezelverbindingen in 600 gebouwen aangesloten op een nieuw netwerk (TITAN-netwerk).

Het nieuwe netwerk zal tien keer meer capaciteit hebben dan het huidige, en het zal makkelijker zijn om nieuwe diensten te ontwikkelen, luidt het. De werkzaamheden verlopen gefaseerd, regio per regio, en tussen middernacht en 6 uur 's ochtends. Tijdens die periode kunnen de diensten bij klanten verstoord zijn.

Proximus geeft geen informatie vrij over de kostprijs van de modernisering. Maar de kosten zijn een deel van het miljard euro dat de operator elk jaar investeert, luidt het.