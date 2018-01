Proximus stopt met gesponsorde mobiele data

Drie jaar geleden konden de 50.000 klanten van Proximus tijdens een experiment kosteloos gebruik maken van bepaalde mobiele apps zoals Messenger en de app van de NMBS. De operator nam de kosten toen op zich, omdat het wilde uitzoeken of klanten zo meer apps zouden installeren en meer zouden surfen.

Vorig jaar nog gebruikte Proximus het idee van zero rating in een ander verdienmodel met zijn 'My Apps Space'-applicatie. Dit keer konden klanten gratis gebruik maken van bepaalde gesponsorde apps, en de operator liet de bedrijven achter de apps zelf opdraaien voor de kosten van mobiele data. Adverteerders die deelnamen aan dit pilootproject waren Delhaize, BNP Paribas Fortis, StepStone, ING, Luminus en de MIVB.

Na de zes maanden durende testfase van 'My Apps Space', werd dat model in alle stilte afgevoerd, schrijft De Tijd. Toch wordt niet alle zero-rating gestopt: zo benadrukt Proximus dat haar Tuttimus en Mobilus-klanten nog altijd onbeperkt surfvolume krijgen voor hun favoriete app.