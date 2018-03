Proximus versnelt digitale transformatie van eigen IT

De uitdaging voor IT was nog nooit zo groot als in de afgelopen jaren. Ook bij Proximus, zo vertelt CIO Geert Goethals: "Of een klant nu in een winkel staat, via de MyProximus-app ons contacteert of zich op de website bevindt: hij wil zijn gegevens op een consistente manier gepresenteerd krijgen. Dat is een grote uitdaging voor ons en al een tijdje een groot werkterrein."

Om zo'n omnichannel-aanpak rond data, digitale tools en het web te doen slagen, werkt Proximus op dit ogenblik een convergente, onderliggende architectuur uit. Maar het mag allemaal wat sneller, vindt Goethals. "Precies daarom willen we nog voor het einde van het jaar ons IT-team uitbreiden met 100 extra werkkrachten: om de transformatie van onze IT te versnellen. Die transformatie heeft een duidelijke end-to-end impact op álle diensten en de transformaties die naar de buitenwereld toe veel meer visibel zijn", stelt de CIO die onder meer doelt op de uitrol van infrastructuur zoals glasvezelnetwerken.

"Zulke projecten zijn erg zichtbaar, maar hebben zeker ook repercussies voor de IT. Denk aan het uittekenen van die fiber-projecten, de opvolging, de oplevering, de ondersteuning en de uiteindelijke facturatie: het zijn significante IT-oplossingen die er achter schuilen", aldus Goethals.

Nieuwe architectuur

De vernieuwde onderliggende architectuur moet het uitwisselen van gegevens doorheen applicaties op een meer gestandaardiseerde manier doen, waardoor er ook korter op de bal kan gespeeld worden als er één module aan vervanging toe is. "Onze IT-omgeving is historisch gegroeid vanuit de eigen IT-stacks en vanuit de verschillende entiteiten die er binnen de groep bijgekomen zijn. Eén component vervangen was dikwijls niet of nauwelijks mogelijk. Met onze nieuwe aanpak gaat dat wél mogelijk zijn, waardoor we ook meer agile tewerk kunnen gaan", zegt Goethals.

Op dit ogenblik telt de IT-afdeling van Proximus zo'n 650-tal interne werkkrachten. CIO Geert Goethals hoopt tegen het einde van het jaar een honderdtal extra aanwervingen te doen. "Die hebben we absoluut nodig om acceleratie te brengen in het transformatietraject", aldus Goethals. "We zoeken dan ook vooral mensen die mee zijn met de agile beginselen, onze nieuwe manier van werken en die de voordelen zien om meer en meer in cocreatie samen te werken en ook een brede verantwoordelijkheid te nemen." Al beseft Goethals dat het geen evidentie wordt om al die vacatures ook effectief ingevuld te krijgen. "We moeten het hebben van de technologische evolutie waarop we inzetten in combinatie met de juiste mindset bij de kandidaten", besluit Goethals.

Ook andere telecomspelers zoals Destiny, Telenet, Edpnet en Orange hebben op dit ogenblik trouwens heel wat vacatures. Bij Orange is dat overigens ook specifiek om de digitale transformatie mee te ondersteunen.