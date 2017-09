Proximus wordt aandeelhouder Co.Station

Co.Station presenteert zichzelf als een netwerk van meer dan 2.000 ondernemers, start-ups, bedrijven, investeerders en 'influencers'. Het bedrijf biedt gedeelde kantoorruimte aan in Gent en Brussel, waar al enkele tientallen bedrijfjes een plek hebben. In 2014 werd Co.Station nog failliet verklaard, maar met steun van onder meer BNP Paribas Fortis kwam er snel een doorstart.

Proximus werkte al een jaar samen met Co.Station. "Proximus wil optreden als katalysator die het ondernemerschap stimuleert en nieuwe digitale bedrijven in België helpt innoveren en groeien", zegt Proximus-topvrouw Dominique Leroy. "Als medeoprichter van Co.Station Gent werd ons direct duidelijk dat we dezelfde waarden en ambities koesteren. Aandeelhouder worden was de logische volgende stap." Proximus wordt aandeelhouder naast BNP Paribas Fortis, SD Worx en USG.