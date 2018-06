'Proximus zet eerste stap naar het opdoeken van netneutraliteit'

Stel: Je komt een café binnen en de ober vertelt je dat hij die avond een vast tarief van 20 euro hanteert. Voor dat geld mag je de hele avond ongelimiteerd kiezen uit een lijst met de zeven volgens de uitbater meest gedronken drankjes. Of je mag ook eender welk ander - maar misschien eerder onbekend - drankje kiezen, maar dan moet je na twee of drie consumpties wel opnieuw betalen per extra drankje.

...