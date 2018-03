Pure Storage en NVIDIA willen AI makkelijker beschikbaar maken

Het toepassen van artificiële intelligentie is tot nu toe eigenlijk enkel nog voorbehouden voor de grootste bedrijven die het budget hebben om een AI-infrastructuur uit te bouwen, zoals Google, Microsoft en Facebook. Toch zouden ook kleinere bedrijven heel wat voordeel kunnen halen uit machine learning.

Struikelblokken

Volgens onderzoek van Gartner zullen 80 procent van alle bedrijven tegen 2020 op een of andere manier artificiële intelligentie integreren in hun werking. Dat lijkt op dit moment nog erg moeilijk omdat er voor meeste bedrijven die willen experimenteren met AI heel wat struikelblokken zijn.

Er is op dit moment geen kant-en-klare oplossing voor wie aan AI-onderzoek wil doen. De enige optie die bedrijven tot nu toe hadden, was om zelf de hele infrastructuur uit te bouwen. Dat kost vaak enorm veel tijd en geld en daar lopen volgens Pure Storage heel wat bedrijven zich op vast. De samenwerking van NVIDIA, die we vooral kennen als producent van grafische kaarten, en Pure Storage, een leverancier van flash dataopslag, moet daar verandering in brengen.

Geïntegreerde oplossing

Met AIRI willen NVIDIA en Pure Storage het dus mogelijk maken voor bedrijven om hun eigen AI-infrastructuur op te starten in enkele uren tijd, terwijl dat nu weken tot maanden kan duren. AIRI is een volledig geïntegreerd software- en hardware-platform waarvoor beide bedrijven eigen technologieën die al een tijdje op de markt zijn, bundelen als totaaloplossing.

De AIRI bestaat uit maximaal vier NVIDIA DGX-1 supercomputers en een Pure Storage FlashBlade, een enorm schaalbaar platform voor dataopslag. De DGX-1 levert zo'n 4 petaFLOPS aan rekenkracht en de FlashBlade geeft dan weer mogelijkheid om 15 'blades' van 17TB opslag aan ongestructureerde data door te sturen naar de DGX-1. AIRI wordt ook voorzien van de NVIDIA GPU Cloud Deep Learning Stack- en Pure Storage AIRI Scaling Toolkit-software.

De schaalbaarheid van het hele platform is volgens Pure Storage ook heel erg belangrijk. Bedrijven kunnen eigenlijk op maat een AIRI kopen. Voor de grootste operaties kan de hardware opgedreven worden tot maximaal vier supercomputers, maar dat is slechts een voorlopige limiet. Als er na verloop van tijd meer rekenkracht of opslag nodig zou zijn, kan dit volgens Pure Storage zeker uitgebreid worden. De compactheid van dit platform is op dit moment al een grote stap vooruit. De AIRI heeft ongeveer even veel rekenkracht als veertig CPU-racks, en even veel opslag als tien HDD-racks.

Niet de eerste toepassing

Alhoewel Pure Storage en NVIDIA het product nu pas op de markt brengen, zagen verschillende bedrijven het potentieel al in de combinatie van de DGX-1 en de FlashBlade.

Zo gebruikt het bedrijf 'PAIGE.AI' beide technologieën al een tijdje om hun AI-infrastructuur uit te bouwen. PAIGE.AI is een bedrijf dat zich focust op het revolutioneren van klinische diagnose op gebied van oncologie. Ze gebruiken daarvoor een gigantische database van oncologische data. Normaal gezien moet een dokter een zestigtal foto's van een bepaalde tumor bekijken eer die een oordeel kan vellen over de aard en de mogelijke behandeling. Dat proces wil PAIGE.AI verbetern aan de hand van een machine learning AI.

Ze laten een AI, die gebouwd is met behulp van het AIRI-platform, de foto's uit de database analyseren waardoor die bijleert wat er belangrijk is om een diagnose te kunnen stellen. Na verloop van tijd moet de AI het dus sneller en hopelijk minstens even juist kunnen als een dokter.

Ook Global Response en ElementAI gebruiken nu al AIRI als platform om AI te researchen, en vanaf nu is de 'AI-in-a-box'-technologie ook voor andere bedrijven beschikbaar. In Europa is de centrale verdeler voor AIRI het bedrijf PNY Technologies geworden.

Voor meer informatie voorzien NVIDIA en Pure Storage ook nog een 'webinar' op 9 mei waar ze AIRI en alle mogelijkheden nog meer zullen toelichten.