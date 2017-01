Puzme: daten met een vrouwelijke touch

Het was een persoonlijke anekdote die Pierre Maes op het idee voor zijn datingapp bracht. Als digital content strategists belandde hij eens in een vergadering met een onbekende vrouw. "Ze was kil en hard, herinnert hij zich. "En toen bukte ze zich om iets op te rapen, en ontblote ze onbewust een bloedmooie tattoo. Meteen kreeg ik een heel ander beeld van haar. Ze werd menselijker, en ik ging al bijna het verhaal bij de tekening verzinnen."

Op dezelfde manier wil Puzme verleiden met details. "Een girly dating app", noemt Maes het. En dat girly zit duidelijk in het speelse van de visuele aanpak. "Je kunt als profielfoto een paar ogen instellen, een tattoo, ... wat je het mooiste vindt aan jezelf, desnoods je voeten met je favoriete schoenen. Nadien kun je connecties dan uitdagen om meer te onthullen. Er zijn momenteel tien challenges die je kunt sturen, die werden gekozen door een vrouwelijk panel waardoor ze soms erg subtiel of grappig kunnen zijn. De kenmerken die je ontvangt en verstuurt, geven je de mogelijkheid om de andere persoon op een nieuwe manier te ontdekken, zeker omdat je de uitdagingen zonder ook maar één woord tegen elkaar te zeggen kunt sturen. Als je dan aan chatten toekomt, helpen de kenmerken zonder twijfel als ijsbreker."

Natuurlijk gaat het niet alleen om het plezier van het verleiden, Maes ziet ook een praktische kant. "Tinder doet het goed bij 25- tot dertigjarigen. Die hebben nog geen baan, en kunnen met vrienden goed lachen als ze elkaar op een datingapp tegenkomen. Van professionele collega's heb je misschien liever niet dat ze herkennen, vandaar dat ons anonieme kantje bij iets oudere leeftijdsgroepen misschien meer kan aanspreken."

Puzme lanceerde pas afgelopen november in alle stilte, en voorlopig enkel op Android. Toch zijn er ondertussen al een vierhonderd gebruikers die de app in gebruik hebben genomen, en daarbij merkt Maes dat de creatie van hem en zijn twee partners zijn weg al vond tot in Canada, de Verenigde Staten en de Arabische landen. Het internationaal potentieel is er dus, beseft hij, nu is het zaak om marketing uit te rollen. "In eerste instantie denken we aan bloggers en influencers, maar ook facebookadvertenties, daarvoor zullen we de komende maanden op zoek gaan naar zo'n half miljoen euro om dat te bekostigen. Tot nu toe hebben we het hele project erg lean gehouden, en op eigen kracht opgestart met als enige steun zo'n 10.000 euro van het Waalse Gewest. Nu zoeken we een business angel die ons niet alleen dat bedrag kan geven, maar meteen ook ervaring en een netwerk meebrengt."

Wordt er ook geld mee verdiend? Voorlopig nog niet. "Op dit moment kun je de app gratis downloaden in de Play Store, maar we overwegen ook een premium versie met meer functionaliteiten. Dat je bijvoorbeeld meer profielen te zien krijgt, of onmiddellijk berichten kunt sturen,... Een andere optie is een Instagram-businessmodel waarbij we sponsored content plaatsen. Iemand die als profielfoto haar schoenen heeft kan misschien interessant zijn voor Zalando."

Puzme

Maatschappelijke zetel: Brussel

Aantal vennoten: 3

Op zoek naar bijkomend kapitaal? Ja, zo'n 500.000 euro moet de komende maanden worden opgehaald om de app te lanceren. Daarbij kijkt de start-up vooral richting business angels met ervaring en een netwerk.

Website:www.puzme-app.com