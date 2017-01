PXL en Corda Campus testen humanoide robot

De Pepper robot is een Japans model dat er met zijn armen en hoofd vrij menselijk uitziet. De robot krijgt de naam Fran mee en werd zelfs ingeschreven in het geboorteregister van de stad Hasselt.

Fran zal naast haar taken aan het onthaal vooral worden gebruikt door de studenten informatica van de Hogeschool PXL. "De bedoeling is om te kijken wat er allemaal mogelijk is. In dit geval is dat specifiek voor een onthaalfunctie en daar komt een heel IT-aspect bij kijken", legt Lode Van Hout, lector-onderzoeker aan de PXL uit.

Leren implementeren

Zo bevat de robot een platform waar je code in C++ of Python kan toevoegen "Onze ambitie is om uit te zoeken hoe ver we daarmee kunnen gaan. Er is sowieso veel technologie voorhanden, maar die moet ook geïmplementeerd worden zodat ze ook bruikbaar wordt. HIermee willen we ontdekken hoe vlot dat allemaal gaat."

Daarbij gaat het niet enkel om het communiceren met bezoekers, maar ook om de koppeling met achterliggende systemen, zoals de mogelijkheid om de robot naar iemand te bellen wanneer een bezoeker zich aanmeldt. "De robot kan ook dingen tonen op een tablet, maar ook daarvoor moet er een hele backend worden gebouwd."

Dat de PXL net nu voor de robot kiest is geen toeval. "De machines bestaan al even, maar ze zijn nu pas stilaan betaalbaar. Dit model kost 15.000-20.000 euro, heeft luidsprekers, (diepte)camera's en voelt wanneer je haar aanraakt, maar er zijn ook beperkingen. In het Engels kan je bijvoorbeeld meteen vragen stellen en krijg je op vrij veel zaken antwoord. In het Nederlands moeten we nog alles aanleren", aldus Van Hout.

Gezondheidszorg

De school denkt naast de onthaalfunctie ook aan andere toepassingen. Op termijn wil het zo ook de mogelijkheden in healthcare, specifiek rond ouderenzorg, onderzoeken. Daarbij zou de robot in gesprek kunnen gaan met ouderen waarbij ze namen en zaken die eerder zijn verteld kunnen onthouden.