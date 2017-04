Q8 breidt tankkaart uit tot mobiliteitskaart

Het gaat om een samenwerking tussen Q8, dat tankkaarten aanbiedt, Visa, dat het betalingsluik voor zich neemt en XXImo, dat de technische en praktische uitvoering op zich neemt. Die laatste lanceerde eind 2016 al een gelijkaardig concept in Duitsland.

De nieuwe Mobility Card, zoals de betaalkaart heet, is te gebruiken voor treintickets, taxi- en parkeerkosten en uiteraard tankbeurten. Mogelijk wordt het aantal vervoersmogelijkheden op termijn nog uitgebreid al is dat op dit moment nog niet aan de orde. Bij de kaart hoort ook de app Milo die reisadvies geeft op basis van je agenda en de verkeerssituatie, inclusief treinvertragingen.

Met de uitbreiding wil Q8 alvast inspelen op de plannen van de regering om de bedrijfswagen te vervangen of aan te vullen met een mobiliteitsbudget. De bedoeling is dat je als werkgever je mensen een vast budget kan geven voor vervoerskosten, zonder dat de kaart zelf, die gebaseerd is op Visa-betaalterminal, te misbruiken valt voor andere uitgaven, zoals etentjes of geschenken.