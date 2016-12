Qualcomm beboet om oneerlijke patentpraktijken

Qualcomm krijgt meteen de hoogste boete die ooit door Zuid-Korea aan een individueel bedrijf is opgelegd. De chipmaker zou concurrenten de toegang tot zijn eigen patenten moeilijk hebben gemaakt en dwong makers van mobiele telefoons om oneerlijke licentievoorwaarden te aanvaarden. Het deed dat door cruciale chips te weerhouden voor bedrijven die niet braafjes meewerkten, aldus de Zuid-Koreaanse mededingingsraad. Het Amerikaanse Qualcomm heeft een monopolie op belangrijke technologie en andere bedrijven moeten betalen om die te mogen gebruiken. Het ligt ook in Europa en de Verenigde Staten onder vuur en werd eerder al bestraft in China.

Qualcomm maakt chips, maar verdient ook veel geld aan zijn patenten. Het bedrijf boekte 23 miljard dollar aan inkomsten voor het fiscale jaar 2016, en ongeveer een derde daarvan kwam van licenties op patenten. Het bedrijf rekent tot vijf procent aan royalties aan op de groothandelprijs van telefoontoestellen die zijn chips gebruiken. Het zou van telefoonmakers ook eisen dat zij hun patenten gratis ter beschikking stellen van het bedrijf.

Qualcomm gaat in beroep tegen de beslissing. Volgens het bedrijf zijn de vermelde licentiepraktijken veelgebruikt in Korea en de rest van de wereld, en werd daar voordien nooit door een regulator moeilijk over gedaan. De straf zou goed nieuws kunnen zijn voor de Zuid-Koreaanse giganten Samsung en LG. Zij hoeven misschien minder geld te betalen aan Qualcomm.