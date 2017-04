Qualcomm beschuldigt Apple van valse verklaringen

Het moddergooien komt verder uit een rechtszaak die Apple in januari in de VS aanspande tegen Qualcomm. Daarin beschuldigt Apple het bedrijf ervan te veel aan te rekenen voor chips en vraagt het een miljard dollar korting.

De zaak werd ingediend kort nadat de Amerikaanse overheid Qualcomm ervan beschuldigde dat het met concurrentievervalsende technieken een monopolie overeind hield.

Maar Qualcomm reageert nu voor het eerst met een formele verklaring: "Apple heeft een wereldwijde aanval op Qualcomm gelanceerd en probeert zijn enorme marktmacht te gebruiken om oneerlijke en onredelijke licentievoorwaarden af te dwingen van Qualcomm," aldus de verklaring.