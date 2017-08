Qualcomm koopt Nederlands AI-bedrijfje Scyfer

De acquisitie komt er twee jaar nadat Qualcomm mee een onderzoekslab voor articiële intelligentie op poten zette aan de Universiteit van Amsterdam. Een van de spin-offs daarvan wordt nu een onderdeel van Qualcomm zelf. Daarmee krijgt Qualcomm nieuwe software in zijn portfolio om zijn eigen chips klaar te stomen voor AI-taken. Bedoeling zou onder meer zijn om artificiële intelligentie meer 'mobiel' te maken. In plaats van op een supercomputer in een lab of in de cloud, moet AI draaien op smartphones. Specifiek, op Qualcomm's bijzonder lucratieve SnapDragon chips.

Dat lijkt althans de visie te zijn van Qualcomm. Het bedrijf gaf eerder al aan dat industriële IoT, mobiele applicaties en wagens mogelijke onderwerpen zijn voor zijn eigen AI-onderzoek. Scyfer maakte onder meer AI-applicaties voor kwaliteitsinspectie van staal en heeft programma's voor health, verkeer, geluidsanalyse en financiële vooruitzichten.