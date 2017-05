Qualcomm laadt elektrische auto's op tijdens rijden

Dat heeft het bedrijf aangekondigd in een persbericht. De technologie genaamd 'dynamic electric vehicle charging' (DEVC) is geïntegreerd in het wegdek. Zo kan de auto draadloos opladen tijdens het rijden, zonder dat er een kabel of stopcontact aan te pas komt. Gedurende de demonstratie werden twee Renault Kangoo's simultaan opgeladen terwijl ze over een testbaan van honderd meter reden. Beide voertuigen waren uitgerust met de DEVC-ontvangers van Qualcomm. Op die manier waren de voertuigen in staat 20 kilowatt op te laden aan een hoge snelheid.

De testbaan werd gebouwd als onderdeel van het FABRIC-project dat grotendeels gesponsord wordt door de EU. Dat project van negen miljoen euro test de haalbaarheid van DEVC als manier om het bereik van elektrische voertuigen uit te breiden. Het project startte in 2014 en zou tot december 2017 moeten blijven lopen. Het bestaat uit een samenwerking tussen 25 organisaties uit negen Europese landen waaronder autofabrikanten, leveranciers en onderzoekers.