Qualcomm neemt NXP dan toch niet over

De overname van de Nederlandse producent van halfgeleiders NXP door sectorgenoot Qualcomm werd al in oktober 2016 aangekondigd. Na een tussentijdse verhoging kwam het bod op ongeveer 44 miljard dollar. Bij de originele overeenkomst kwamen de bedrijven de deadline overeen waarbinnen toezichthouders hun fiat moesten uitspreken. Die lag op donderdagochtend, 05:59 uur.

Bij de aankondiging was de overname de grootste in zijn soort, en door de mogelijke impact ervan moesten de toezichthouders van negen landen hun goedkeuring uitspreken. Acht daarvan hebben dat ondertussen gedaan, maar reactie van China bleef uit. Een reden voor de uitgebleven goedkeuring gaf Peking nog niet. Mogelijk is de stap een reactie van China op de oplaaiende handelsoorlog met de Verenigde Staten.

Qualcomm moet NXP nu 2 miljard dollar betalen als zogeheten 'break-up fee'. Daarmee vergoedt Qualcomm de schade voor onder meer de tijd die NXP heeft gestoken in de overname. Met de cash die het bedrijf opzij had gezet voor de overname, plant Qualcomm nu om voor dertig miljard dollar eigen aandelen terug te kopen.

Broadcom

De overname van NXP door Qualcomm werd vertraagd omdatBroadcom ondertussen een poging deed om Qualcomm over te nemen. Die deal werd uiteindelijk afgeketst door president Trump. Ook kwam een deel van de aandeelhouders van NXP in opstand omdat ze het bod van Qualcomm te laag vonden. Dat bod werd uiteindelijk verhoogd.

Lang leek het erop dat goedkeuring voor de overname door China als wisselgeld werd ingezet om Amerikaanse sancties tegen de Chinese netwerkapparatuurmaker ZTE af te wenden. Dat bedrijf mocht uiteindelijk actief blijven op de Amerikaanse markt, maar goedkeuring voor de overname van NXP bleef uit.