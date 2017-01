Qualcomm nu ook in VS aangeklaagd voor machtsmisbruik

Qualcomm wordt door de Amerikaanse mededingingsautoriteiten, de FTC, aangeklaagd voor machtsmisbruik. Het zou onder meer weigeren om licenties op die patenten te verkopen aan concurrenten, en zou smartphonemakers die zijn chips gebruiken dwingen om ook licenties aan te gaan. Het bedrijf maakte in 2014 al bekend dat er een onderzoek was ingesteld naar de manier waarop het bedrijf omgaat met licenties voor zijn technologie. De verkoop daarvan is een belangrijke winstbron voor 's werelds belangrijkste producent van chips voor smartphones. Het bedrijf heeft patenten op technologieën die onmisbaar zijn in alle moderne mobiele telefoonsystemen.

De Amerikaanse kartelwaakhond vindt dat Qualcomm zijn monopoliepositie op illegale wijze heeft getracht te verdedigen. Zo zou het bedrijf Apple lagere licentiekosten hebben voorgesteld in ruil voor een excluciviteitscontract (Apple gebruikte alleen Qualcomm chips in zijn iPhones tot de iPhone 7). Daardoor zouden consumenten meer moeten betalen voor hun smartphone dan nodig is.

Qualcomm kreeg eind vorig jaar al boetes in China en in Zuid-Korea voor misbruik van zijn machtspositie. Volgens de Koreaanse toezichthouder dwong het bedrijf telefoonfabrikanten onder meer om ook technologieën af te nemen die niet per se nodig waren in toestellen.