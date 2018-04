Qualcomm start ontslagronde om belofte van 1 miljard besparingen te houden

Hoeveel volk er verdwijnt, en waar, is niet duidelijk, maar het zullen er alvast meer dan vijftig zijn in San Diego, schrijft nieuwssite Bloomberg. Het bedrijf moet namelijk een 'WARN' bericht uitschrijven, een Worker Adjustment and Retraining Notification. Dat is vergelijkbaar met een aankondiging van een collectief ontslag in ons land, en is nodig wanneer er vijftig of meer ontslagen vallen in een periode van dertig dagen.

"Als onderdeel van het kostenbesparingsplan dat we in januari aankondigden, vermindert Qualcomm zijn aantal voltijdse en tijdelijke werknemers," zegt een woordvoerder daarover. "We hebben eerst de besparingen bekeken die niet over mensen gaan, maar zijn tot de conclusie gekomen dat een kleiner personeelsbestand nodig is om groei op lange termijn te ondersteunen, wat uiteindelijk ten voordele is van al onze stakeholders."

Qualcomm heeft in januari beloofd dat het een miljard aan kosten zou besparen. Het deed dat toen om zijn aandeelhouders aan boord te houden, in de strijd tegen een vijandig overnamebod van concurrent Broadcom. De regering Trump heeft dat bod (dat Qualcomm in handen van een Chinees bedrijf zou leggen) geblokkeerd om redenen van nationale veiligheid, maar dat betekent niet dat de chipmaker onder zijn eerdere belofte onderuit komt. Een deel van het personeel moet dus voor de bijl.