Qualcomm wil iPhones laten verbieden in China

Qualcomm, 's werelds grootste chipmaker, is in China meerdere rechtszaken tegen Apple gestart. Het bedrijf wil de verkoop en fabricage van de toestellen laten verbieden, omdat Apple illegaal gebruik zou maken van zijn intellectueel eigendom.

De gerechtelijke problemen tussen de twee techgiganten slepen al maanden aan. Aan de grond van het conflict ligt de vraag hoeveel Apple moet betalen voor de radiochips die het gebruikt om de iPhone met 3G en 4G-netwerken te verbinden. Volgens Apple vraag Qualcomm daar te veel voor.

De chipmaker heeft een patent op die technologie, en haalt een groot deel van zijn inkomsten uit licenties voor die het voor de chips levert aan meerdere telefoonmakers. De prijs van die licentie is gebaseerd op de waarde van de telefoon, niet zozeer op de individuele componenten. Apple gelooft dat het de licentie zou moeten betalen op basis van de waarde van de chips, niet de hele (in het geval van iPhone best dure) telefoon.

Met zijn patent heeft Qualcomm een effectief monopolie. Elke telefoonmaker die zijn toestel met 3G of 4G wil laten verbinden, moet voor de licentie betalen, ongeacht of het chips van Qualcomm gebruikt. De manier waarop het bedrijf daarmee omgaat stuit op steeds meer tegenwind.