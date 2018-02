Qualcomm zet nu toch deur open voor Broadcom

Qualcomm wees eerder tot twee keer toe een bod van Broadcom af. De biedingen waren volgens Qualcomm te laag en de risico's op een mislukking te groot. Door de sterke marktpositie van beide chipfabrikanten zouden toezichthouders immers de fusie kunnen tegenhouden of kunnen eisen dat de twee partijen onderdelen verkopen.

Twee weken geleden besloten beide bedrijven weer aan tafel te zitten. Dat de prijs te laag is, vindt Qualcomm nog steeds. Voorzitter Paul Jacobs benadrukte dat maandag in een brief. Hij wil ook 9 procent van de overnamesom ontvangen als de fusie niet kan doorgaan.

Broadcom deed eerder een bod van 146 miljard dollar inclusief schuld op Qualcomm. Dat bod werd later verlaagd naar 142 miljard dollar, nadat Qualcomm op zijn beurt het bod op het Nederlandse NXP had verhoogd. Broadcom vindt dat Qualcomm te veel schulden moet maken om NXP over te nemen.