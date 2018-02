Qualcomm zit aan tafel met Broadcom

Broadcom heeft al enkele malen een eenzijdig bod uitgebracht om Qualcomm over te nemen. Die pogingen werden door Qualcomm altijd afgeketst, maar nu lijkt het erop dat het bedrijf dan toch bereid is te praten. De uitkomst van dit gesprek zal bepalen of Qualcomm meegaat in de onderhandelingen, of dat het zich blijft verzetten tegen een overname.

De aandeelhouders van Qualcomm komen samen op 6 maart in een algemene vergadering en verwacht wordt dat ze daar een deel van de Raad van Bestuur zullen vervangen door Broadcom-kandidaten. Broadcom biedt de aandeelhouders van Qualcomm 82 dollar per aandeel, een bedrag dat volgens de bazen van die laatste het bedrijf onderwaardeert. Qualcomm maakt zich ook zorgen om weerstand van antitrustauthoriteiten wanneer de twee grootste chipmakers proberen samen te gaan. Het gesprek moest onder meer daar helderheid in brengen.