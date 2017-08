Radiogolven kunnen slaapproblemen herkennen

Wie te veel te maken krijgt met slapeloze nachten, kan zijn slaappatronen laten onderzoeken in een labo. Daar wordt je lichaam volgehangen met elektrodes, wat het er niet meteen gemakkelijker op maakt om in slaap te vallen.

Onderzoekers van MIT hebben nu een manier gevonden om je slaap te analyseren zónder fysieke sensoren. Ze laten radiosignalen reflecteren op je lichaam. Elke kleine beweging van het lichaam is op te merken in de gereflecteerde golven. Daardoor kunnen ze informatie geven over onder meer je ademhalingssnelheid. Aangezien radiogolven niet-ioniserend zijn, is er geen enkel gevaar voor de gezondheid.

Wi-Fi-router die weet wanneer je droomt?

De radiogolven reflecteren niet enkel op het lichaam dat in bed ligt, maar ook op de meubels en de muren. Daar lag tot nog toe de moeilijkheid. Die externe informatie moet immers uit de signalen gefilterd worden. En aangezien de meubels in iedere kamer anders geplaatst zijn, zien die signalen er ook steeds anders uit. Met een gesofisticeerd AI-algoritme, dat ze vandaag presenteren op een internationale conferentie voor machine learning, wisten de onderzoekers de relevante informatie te scheiden van de rest. Op die manier konden ze de signalen linken aan drie slaapstadia: lichte slaap, diepe slaap en remslaap (de fase waarin mensen dromen). Dat gebeurde met een nauwkeurigheid van bijna 80 procent: vergelijkbaar met die van slaaplabo's, maar dan zonder sensoren.

Bovendien kan je met deze techniek iemands slaapcycli vanuit diens eigen slaapkamer opmeten. 'Stel je voor dat je Wi-Fi-router weet wanneer je aan het dromen bent en je kan vertellen of je wel genoeg diepe slaap hebt', fantaseert Dina Katabi, die het onderzoek leidde. Met haar team wil ze gezondheidssensoren ontwikkelen die in de achtergrond verdwijnen. 'Daarmee kunnen we fysiologische signalen verzamelen, zonder dat we de gebruiker moeten vragen om zijn gedrag aan te passen', klinkt het.