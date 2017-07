Ransomware vormt maar één percent van de computerdreigingen

Na Wannacry en recent nog (Not)Petya, heeft iedereen al wel van ransomware gehoord. De malware infecteert computers en versleutelt vervolgens belangrijke bestanden of hele harde schijven. Slachtoffers moeten vervolgens geld overmaken om hun informatie terug te krijgen.

Maar hoewel het gebruik, en het aantal slachtoffers, van ransomware de laatste jaren exponentieel is gestegen, blijft het belangrijk om voor ogen te houden dat dit soort malware nog altijd een van de zeldzamere dreigingen is voor computernetwerken.

Dat moet blijken uit een studie van het Duitse security testlab AV-Test. De onderzoekers berekenden dat bedrijven in 2016 met 14 procent minder malware geconfronteerd werden dan in 2015, al is dat in de praktijk een schrale troost. In zijn geheel genomen telde AV-Test 640 miljoen malwareprogramma's.

Goed om weten is dat Windows nog altijd het populairste besturingssysteem is voor hackers. Zeven op de tien nieuwe malwareprogramma's werden voor het systeem gebouwd. Het merendeel daarvan, 37,6 procent, waren virussen. Op twee, met 25,4 procent, staan wormen, en 23,7 procent van de aanvallen werden geclassificeerd als 'trojans'.

Dat betekent echter niet dat je 'gewoon een Mac moet kopen'. Malware voor macOS groeide met 270 procent vorig jaar, van een - bescheiden - 819 verschillende malwaredreigingen naar 3.033 tegen het einde van 2016. Interessant daarbij is dan 85,6 procent daarvan trojans zijn.

Dreigingen voor Android zijn ook verdubbeld, naar 4 miljoen. Ook hier komen veruit de meeste dreigingen in de vorm van trojans. Zo'n 96,9 procent, volgens AV-Test.