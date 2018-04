Rapport onthult genderdiscriminatie in vacatures Chinese techgiganten

De internationale non-profitorganisatie Human Rights Watch (HRW) heeft een rapport op haar website gepubliceerd waarin het praktijken van discriminatie op basis van geslacht in China uit de doeken doet. Zo ging de Chinese zoekmachine Baidu in maart vorig jaar op zoek naar "mannen die onder druk kunnen werken, beschikbaar zijn in weekends, vakanties en tijdens nachtshiften."

'Eenmalige gevallen'

Volgens het rapport sluiten Chinese bedrijven op voorhand vrouwen uit in de jobomschrijving van hun vacatures, nog voor ze de kans hebben om zichzelf te bewijzen in een face-to-face-gesprek. Toch is genderdiscriminatie officieel bij wet verboden in China, dat weet de nieuwssite The Verge. Het land heeft alleen geen concrete omschrijving die duidelijk stelt welke praktijken overschrijdend zijn. Bovendien worden overtreders zelden vervolgd.

Een woordvoerder van Baidu reageerde bij The Verge. "We hechten belang aan het belangrijke werk dat onze vrouwelijke werknemers in onze organisatie verrichten. We betreuren ook dat de omschrijvingen in onze vacatures niet in lijn zijn met de waarden van Baidu." Ten slotte verdedigt de zoekmachine zich door te stellen dat de vacatures in kwestie "eenmalige gevallen" zijn, en dat ze meteen verwijderd werden na de verschijning van het rapport van HRW.

'Huawei-meisjes'

Ook smartphonemaker Huawei komt in opspraak. Het bedrijf wordt ervan beschuldigd dat het vrouwen gebruikt om potentiële - mannelijke - werknemers aan te trekken. "Op de Open Huis Dag [Een jobevenement van Huawei] zullen de trotse en geweldige bedrijfsleiders ons toespreken, maar daarnaast zijn er prachtige Huawei-meisjes die iedereen vergezellen", zo luidt een advertentie van het jobevenement. Huawei reageerde voorlopig nog niet bij The Verge.