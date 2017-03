Rechtbank blokkeert booking.com binnen Turkije

Volgens de rechtbank heeft de Nederlandse boekingsite zich schuldig gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken door onder andere hoteleigenaren verbieden zelf te adverteren. In afwachting van een uitspraak in de rechtszaak zijn daarom alle activiteiten in Turkije 'uit voorzorg' stilgelegd.

Turken kunnen dus geen overnachting meer boeken in eigen land via de website. Vanuit het buitenland kan men wel nog zonder problemen accommodaties boeken binnen Turkije. Voordien gemaakte boekingen zijn volgens TURSAB ook nog steeds geldig. Eerder moest het bedrijf in een ander onderzoek omtrent prijspariteit nog 640 000 euro boete betalen aan de Turkse mededingingsautoriteit.

In een reactie zegt booking.com steeds de lokale wetten te zullen respecteren. "Als e-commerce bedrijf zijn we ervan overtuigd dat we bijdragen aan een gezonde concurrentie op de Turkse markt...We hebben veel vertrouwen in een positieve uitkomst en hopen dat onze Turkse klanten snel weer van onze diensten gebruik kunnen maken", aldus booking.com.