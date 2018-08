Rechter verlengt verbod op publicatie 3D-wapens

Eind juli stelde een rechter het verbod - dat dinsdag zou aflopen - in. Dat gebeurde enkele uren voordat blauwdrukken online zouden komen via het bedrijf Defense Distributed, dat voor de publicatie een schikking had getroffen met de Amerikaanse regering. Dit Texaans wapenbedrijf kwam al in 2013 met de Liberator, het eerste 3D-geprinte handvuurwapen, en zette het ontwerp ervan online.

Negentien staten zijn naar de rechter gestapt. Die zijn van mening dat onherstelbare schade wordt aangericht als de ontwerpen van dergelijke wapens online worden gezet.

Het bedrijf beroept zich op Amerikaanse grondrechten als vrijheid van meningsuiting en het bezit van wapens. Maar volgens de rechter vallen die argumenten in het niet bij de zorgen van de staten. Ook is volgens de rechter onvoldoende beargumenteerd waarom de regering een schikking heeft getroffen.