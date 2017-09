Reclameborden bespieden Nederlandse treinreizigers

Op sociale media ontstond ophef over camera's die te zien waren in een billboard op het station van Amersfoort. Daarop bevestigde de Nederlande Spoorwegen dat die camera's inderdaad registreren hoeveel voorbijgangers er langs lopen, hoeveel er blijven kijken en wat hun leeftijd en geslacht is. Volgens RTL-Z gebeurt dat met software van het bedrijf Quividi.

Met die camera's kijken adverteerders of passanten de advertentie bekijken en hoe lang: https://t.co/DBmEUwsDwT. ^JJ — NS online (@NS_online) September 4, 2017

Exploitant van de reclamezuilen is marktleider Exterion, dat alleen al op Amsterdam Centraal maar liefst 650 digitale schermen beheert. Sinds begin dit jaar voorziet het bedrijf zijn reclameborden standaard van een camera. "Op Amsterdam Centraal hebben we inmiddels 35 van dit soort schermen ingeschakeld", zegt Guy Grimmelt van Exterion aan NOS.

Het grootste deel van de borden staat nog uit. Het gaat nog om een proef. "De software die we gebruiken voor de camera's is heel duur, dus die zetten we niet overal aan", zegt Gimmelt. Dat is ook het geval bij het billboard in Amersfoort, dat de ophef veroorzaakte.

Privacy

Volgens de Nederlandse Spoorwegen zijn de registraties niet in strijd met de privacy-wetgeving. Toch stelt de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek in. Intussen komt er veel kritiek op de slimme billboards. "De Nederlandse Spoorwegen verdient geld met het laten bekijken van stationsbezoekers, maar weigert verder verantwoordelijkheid te dragen", schrijft Ton Siedma van Bits of Freedom. Op Twitter riepen privacy-activisten op om de camera's af te plakken met ducktape.